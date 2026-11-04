Ausblick: Pearl Global Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Pearl Global Industries wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 15,98 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 7,97 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 16,33 Prozent auf 15,27 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 36,27 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 30,17 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 58,59 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 50,25 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net