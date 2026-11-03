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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Peabody Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Peabody Energy wird am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,048 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,03 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,425 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 4,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Peabody Energy Corp
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07:01
|Ausblick: Peabody Energy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Peabody Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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28.07.26
|Ausblick: Peabody Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Peabody Energy Corp
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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