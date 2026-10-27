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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Peab formerly Treb Tre Byggare B präsentiert Quartalsergebnisse
Peab formerly Treb Tre Byggare B wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,06 SEK je Aktie gegenüber 2,91 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,97 Prozent auf 16,58 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Peab formerly Treb Tre Byggare B noch 15,36 Milliarden SEK umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 7,79 SEK je Aktie, gegenüber 4,81 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 62,31 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 58,58 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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