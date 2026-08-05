Ausblick: PDF Solutions öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

PDF Solutions öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,268 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte PDF Solutions 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,25 Prozent auf 61,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 51,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 263,1 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 219,0 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch