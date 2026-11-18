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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: PDD präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
PDD gibt am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 18,65 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PDD noch ein Gewinn pro Aktie von 2,93 USD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 17 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 115,27 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 15,13 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Der Ausblick von 32 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 68,24 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,74 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 38 Analysten auf durchschnittlich 466,14 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 60,07 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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