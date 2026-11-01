Ausblick: PCBL stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

PCBL öffnet am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,06 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,63 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,33 Prozent auf 25,17 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,64 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,35 INR aus. Im Vorjahr waren 5,15 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 96,00 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 81,54 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net