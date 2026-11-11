Ausblick: Paysafe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Paysafe äussert sich am 12.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,549 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Paysafe noch ein Verlust pro Aktie von -1,520 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Paysafe 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 448,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Paysafe 433,8 Millionen USD umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,140 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,81 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,70 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net