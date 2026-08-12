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Paysafe Aktie 123558077 / BMG6964L2062

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Paysafe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Paysafe
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Paysafe gibt am 13.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,313 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,850 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 446,9 Millionen USD gegenüber 428,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,08 USD im Vergleich zu -3,140 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD, gegenüber 1,70 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch

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