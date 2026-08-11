Ausblick: Payment Data Systems stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Payment Data Systems wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,003 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,010 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Payment Data Systems im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 23,7 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,59 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 95,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 85,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch