Paxman AB Registered Shs Aktie 36753740 / SE0009806284
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.08.2026 07:01:06
Ausblick: Paxman Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Paxman Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,300 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Paxman Registered einen Verlust von -0,140 SEK je Aktie eingefahren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 27,50 Prozent auf 95,5 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 74,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,55 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,720 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 412,7 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 313,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Nachrichten zu Paxman AB Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Paxman Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.08.26
|Erste Schätzungen: Paxman Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Paxman Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Paxman Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.02.26
|Ausblick: Paxman Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Paxman AB Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Gewinnen
An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.