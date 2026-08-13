Ausblick: PAVmed stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

PAVmed wird am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,470 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PAVmed noch ein Verlust pro Aktie von -22,200 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 400 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 0,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,140 USD, gegenüber -5,630 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 0,3 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch