Ausblick: PAVmed legt Quartalsergebnis vor

PAVmed äussert sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,590 USD. Das entspräche einem Gewinn von 93,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -8,700 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll PAVmed 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 0,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PAVmed 0,0 Millionen USD umsetzen können.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Verlust von -3,620 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,630 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,2 Millionen USD, gegenüber 0,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net