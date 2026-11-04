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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Parker Hannifin informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Parker Hannifin wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 21 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 8,21 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Parker Hannifin 6,29 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,24 Prozent auf 5,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Parker Hannifin noch 5,08 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 35,73 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 28,48 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,98 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 21,50 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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04.11.26
|Ausblick: Parker Hannifin informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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28.10.26
|Mittwochshandel in New York: mittags Gewinne im S&P 500 (finanzen.ch)
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28.10.26
|S&P 500-Titel Parker Hannifin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Parker Hannifin-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
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28.10.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 legt zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu Parker Hannifin Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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