Park24 Aktie 595436 / JP3780100008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Park24 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Park24 gibt am 31.08.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 35,72 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,15 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Park24 im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 105,07 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 228,23 JPY aus. Im Vorjahr waren 93,28 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 415,59 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 406,17 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Park24 Co Ltd
|
07:01
|Ausblick: Park24 legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.08.26
|Erste Schätzungen: Park24 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.06.26
|Ausblick: Park24 verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Park24 Co Ltd
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.