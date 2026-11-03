Ausblick: Park-Ohio legt Quartalsergebnis vor

Park-Ohio wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 432,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 398,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,26 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,70 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,72 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,60 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net