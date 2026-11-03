Ausblick: Park Hotels Resorts legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park Hotels Resorts veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Park Hotels Resorts im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,023 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,080 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten ein Minus von 1,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 602,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 610,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,458 USD je Aktie, gegenüber -1,430 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 2,53 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net