Park Electrochemical Aktie 48876531 / US70014A1043
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07.10.2026 07:01:06
Ausblick: Park Electrochemical öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Park Electrochemical wird am 08.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,160 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 22,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,700 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 85,3 Millionen USD, gegenüber 73,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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