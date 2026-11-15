Ausblick: Park City Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Park City Group wird am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,080 USD. Dies würde einer Verringerung von 11,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Park City Group 0,090 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 16,25 Prozent auf 5,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,430 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,390 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 25,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 23,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net