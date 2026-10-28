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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Pareto Bank ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Pareto Bank ASA lässt sich am 29.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pareto Bank ASA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,680 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,13 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Pareto Bank ASA in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 48,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 297,4 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 573,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,76 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 8,13 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,21 Milliarden NOK, gegenüber 2,36 Milliarden NOK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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