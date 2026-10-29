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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Paradeep Phosphates präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Paradeep Phosphates lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 2,24 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,30 INR erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Paradeep Phosphates in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 64,15 Milliarden INR im Vergleich zu 68,72 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,08 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,60 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 247,18 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 102,01 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Paradeep Phosphates Limited Registered Shs
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29.10.26
|Ausblick: Paradeep Phosphates präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Paradeep Phosphates Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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