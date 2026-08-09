Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Pangaea Logistics Solutions wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,237 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Pangaea Logistics Solutions nach den Prognosen von 2 Analysten 192,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 156,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 744,4 Millionen USD, gegenüber 632,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch