Pangaea Logistics Solutions Aktie 25637715 / BMG6891L1054
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Pangaea Logistics Solutions wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,237 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Pangaea Logistics Solutions nach den Prognosen von 2 Analysten 192,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 156,7 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,23 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 744,4 Millionen USD, gegenüber 632,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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