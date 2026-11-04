Ausblick: Pangaea Logistics Solutions legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Pangaea Logistics Solutions öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,305 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,190 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 204,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 21,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 168,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 3 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,300 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 745,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 632,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net