Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh Aktie 142081002 / US6983413021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pandora A-S Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Pandora A-S Un wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,162 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Pandora A-S Un ein EPS von 0,200 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,07 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,18 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,29 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,10 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,92 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh
|
07:01
|Ausblick: Pandora A-S Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: Pandora A-S Un stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Pandora A-S Un präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Pandora A-S Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.