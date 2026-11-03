Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh Aktie 142081002 / US6983413021
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pandora A-S Un legt Quartalsergebnis vor
Pandora A-S Un wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,103 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal.
Pandora A-S Un soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 991,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 981,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD im Vergleich zu 1,29 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,05 Milliarden USD, gegenüber 4,92 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Pandora A-S Unsponsored Level 1 American Depositary Receipt Repr 8 Sh
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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