17.02.2026 07:01:06

Ausblick: Pan American Silver informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Pan American Silver wird am 18.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,23 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 192,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Pan American Silver 0,420 CAD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 34,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,14 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,53 Milliarden CAD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,420 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 4,89 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,86 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.ch

