Ausblick: Palvella Therapeutics veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Palvella Therapeutics präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Verlust von -1,722 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz liegen die Prognosen von 13 Analysten bei durchschnittlich 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,0 Millionen USD.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -6,573 USD im Vergleich zu -3,710 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net