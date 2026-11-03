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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Palmer Square Capital BDC stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Palmer Square Capital BDC veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,397 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Palmer Square Capital BDC 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 26,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,175 USD im Vergleich zu -0,100 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 107,1 Millionen USD, gegenüber 111,2 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Palmer Square Capital BDC Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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