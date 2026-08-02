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02.08.2026 12:32:00

Ausblick: Palantir präsentiert Quartalsergebnisse

Palantir
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Palantir öffnet am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

23 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,344 USD aus. Im letzten Jahr hatte Palantir einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Palantir in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 80,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD im Vergleich zu 1,00 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 29 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,46 USD je Aktie, gegenüber 0,630 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 28 Analysten durchschnittlich auf 7,73 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

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