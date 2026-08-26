PagerDuty Aktie 46980799 / US69553P1003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: PagerDuty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
PagerDuty wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,307 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 207,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 USD erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 123,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,4 Millionen USD in den Büchern standen.
9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,32 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,87 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 494,2 Millionen USD, gegenüber 492,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu PagerDuty
|
07:01
|Ausblick: PagerDuty öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.05.26
|Ausblick: PagerDuty präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.05.26
|Erste Schätzungen: PagerDuty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: PagerDuty gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu PagerDuty
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer ruhigen Eröffnung erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.