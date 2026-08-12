Page Industries Aktie 2965940 / INE761H01022
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Page Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Page Industries wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 198,71 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,38 Prozent erhöht. Damals waren 180,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,31 Prozent auf 15,05 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 24 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 782,42 INR je Aktie, gegenüber 684,81 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 59,21 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 52,47 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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