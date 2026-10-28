|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
PAGAYA TECHNOLOGIES präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,467 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte PAGAYA TECHNOLOGIES 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll PAGAYA TECHNOLOGIES im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 382,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 12 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 339,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 12,42 Prozent gesteigert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,66 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,930 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 12 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,46 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,26 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: PAGAYA TECHNOLOGIES legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: PAGAYA TECHNOLOGIES präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: PAGAYA TECHNOLOGIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu PAGAYA TECHNOLOGIES LTD Registered Shs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWarten auf Fed-Zinsentscheid: SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI sehr stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street gehen Anleger am Mittwoch keine Risiken ein. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.