Oy Stockmann AB Aktie 472688 / FI0009000251
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Oy Stockmann (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Oy Stockmann (B) stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,040 EUR gegenüber 0,010 EUR im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 235,0 Millionen EUR gegenüber 227,6 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.
1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 0,180 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 971,0 Millionen EUR, gegenüber 952,3 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Oy Stockmann AB (B)
|
21.10.26
|Ausblick: Oy Stockmann (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Oy Stockmann (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Oy Stockmann (B) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Oy Stockmann (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Ausblick: Oy Stockmann (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Oy Stockmann AB (B)
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.