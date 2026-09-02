Oxford Industries Aktie 959486 / US6914973093
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02.09.2026 07:01:06
Ausblick: Oxford Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Oxford Industries wird am 03.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,31 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 2,13 Prozent auf 394,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 403,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,47 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,860 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,49 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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