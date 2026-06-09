Ausblick: Oxford Industries stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Oxford Industries präsentiert in der am 10.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Oxford Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 391,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu -1,860 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden USD, gegenüber 1,48 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch