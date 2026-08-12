Ausblick: Oxbridge Re präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Oxbridge Re wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Oxbridge Re in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 66,67 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,1 Millionen USD im Vergleich zu 0,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch