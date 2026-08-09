Owens & Minor Aktie 238240 / US6907321029
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Owens Minor zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Owens Minor veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,084 USD gegenüber -11,300 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Owens Minor 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 628,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Owens Minor 681,9 Millionen USD umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,408 USD, während im vorherigen Jahr noch -14,310 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,58 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,76 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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