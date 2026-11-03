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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Owens Corning präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Owens Corning präsentiert in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,07 USD. Im Vorjahresquartal waren -5,920 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Owens Corning 16 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,62 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Owens Corning 2,68 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,59 USD, gegenüber -6,220 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 9,86 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Owens Corning IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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