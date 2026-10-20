Ausblick: Ovzon Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ovzon Registered lädt am 21.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,350 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ovzon Registered ein EPS von 0,250 SEK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 14,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 231,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 202,0 Millionen SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,94 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,23 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,03 Milliarden SEK, gegenüber 735,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch