Ovaro Kiinteistosijoitus stellt am 19.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,078 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Ovaro Kiinteistosijoitus -0,020 EUR je Aktie verloren.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 6,5 Millionen EUR – ein Plus von 500,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ovaro Kiinteistosijoitus 1,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von -0,430 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,180 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 13,1 Millionen EUR, gegenüber 7,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net