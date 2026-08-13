Outlook Therapeutics Aktie 133704762 / US69012T3059
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Outlook Therapeutics gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Outlook Therapeutics stellt am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Outlook Therapeutics für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,550 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,0 Millionen USD – ein Minus von 35,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Outlook Therapeutics 1,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,473 USD, gegenüber -1,790 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 2,9 Millionen USD im Vergleich zu 1,4 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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