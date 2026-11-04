|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: OUTFRONT Media zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
OUTFRONT Media öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,387 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 509,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 467,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,41 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,820 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,00 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,83 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu OUTFRONT Media Inc Registered Shs
|
04.11.26
|Ausblick: OUTFRONT Media zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: OUTFRONT Media stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: OUTFRONT Media zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: OUTFRONT Media gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu OUTFRONT Media Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI setzt Rekordlauf fort -- DAX markiert neues Allzeithoch -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.