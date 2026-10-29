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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: OTSUKA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
OTSUKA wird am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 31,21 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 32,71 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll OTSUKA in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,44 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 315,06 Milliarden JPY im Vergleich zu 310,59 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 178,14 JPY im Vergleich zu 169,58 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 1.406,09 Milliarden JPY, gegenüber 1.322,79 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu OTSUKA CORPShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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