Ausblick: OssDsign Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

OssDsign Registered wird sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,100 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 36,9 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 16,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,0 Millionen SEK in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,420 SEK im Vergleich zu -0,500 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 156,7 Millionen SEK, gegenüber 180,2 Millionen SEK im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net