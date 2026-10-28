Ausblick: Oshkosh Truck zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Oshkosh Truck lädt am 29.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

15 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,06 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 9,26 Prozent auf 2,94 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,55 USD, gegenüber 10,02 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 11,14 Milliarden USD im Vergleich zu 10,42 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch