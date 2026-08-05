Oscar Healt a Aktie 59901290 / US6877931096
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Oscar Health A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Oscar Health A wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,403 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,890 USD je Aktie vermeldet.
Oscar Health A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,86 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 USD, während im vorherigen Jahr noch -1,690 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11,70 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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