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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orthofix Medical präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orthofix Medical wird am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,265 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 53,51 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,570 USD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 210,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 205,6 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,175 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -2,330 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 851,2 Millionen USD, gegenüber 822,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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