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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orsted veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Orsted wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,06 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Orsted -4,200 DKK je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,52 Milliarden DKK – ein Plus von 52,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Orsted 10,18 Milliarden DKK erwirtschaften konnte.
23 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,29 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,00 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 81,21 Milliarden DKK, gegenüber 63,61 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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