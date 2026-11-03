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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orkla India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Orkla India lässt sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Orkla India die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 6,00 INR je Aktie gegenüber 5,60 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,19 Prozent auf 7,30 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Orkla India noch 6,50 Milliarden INR umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,78 INR, gegenüber 20,90 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 27,81 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 25,02 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orkla India Limited Registered Shs 144A Reg S
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07:01
|Ausblick: Orkla India präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Orkla India Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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