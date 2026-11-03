|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Orion Engineered Carbons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Orion Engineered Carbons wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,110 USD gegenüber -1,200 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 1,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 446,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 450,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,112 USD aus. Im Vorjahr waren -1,240 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,81 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Orion Engineered Carbons S.A. Reg. Shs
|
07:01
|Ausblick: Orion Engineered Carbons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Orion Engineered Carbons legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Orion Engineered Carbons öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Orion Engineered Carbons gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Orion Engineered Carbons S.A. Reg. Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt im Dienstagshandel auf der Stelle, während der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.