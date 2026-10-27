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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Orion A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Orion A stellt am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,15 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Orion A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,680 EUR in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 29,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 422,7 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Orion A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 546,7 Millionen EUR aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,15 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,56 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 2,12 Milliarden EUR, gegenüber 1,89 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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